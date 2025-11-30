India vs South Africa, 1st ODI Match Live Toss And Scorecard: रांची में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st ODI Match Live Toss And Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 नवंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में खेला जा रहा हैं. इससे पहले दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज अब खत्म हो गई है. इसमें टीम इंडिया को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 1st ODI Match Ranchi Pitch Report: रांची में टीम इंडिया के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों का होगा बोलबाला, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज
रांची में दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (IND vs SA 1st ODI Match Live Toss Update)
🚨 𝑻𝑶𝑺𝑺 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 🚨
South African skipper Aiden Markram won the toss and opted to bowl first in the first ODI against India! 🇿🇦🪙#INDvSA #ODIs #Sportskeeda pic.twitter.com/AFsSUBBseg
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 30, 2025
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs SA 1st ODI Match Playing XI)
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 1⃣st ODI 👌
Updates ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tSKIIurCcg
— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
टीम इंडिया: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.
1st ODI 🇿🇦XI: A. Markram (c), R. Rickelton, Q. de Kock (wk), M. Breetzke, T. de Zorzi, D. Brevis, M. Jansen, C. Bosch, P. Subrayen, O. Baartman, N. Burger.https://t.co/zfXY50tsLm #INDvSA #1stODI @IDFCfirstbank
— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
दक्षिण अफ्रीका: रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायेन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.
भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)
टीम इंडिया के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण बाहर हैं, ऐसे में केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे. दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतकर वनडे में भी अपने दबदबे को जारी रखना चाहेगा. दोनों टीमों की तैयारियों के बीच इस सीरीज में कुछ खिलाड़ी खास ध्यान खींचने वाले हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 94 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 51 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को 40 मैच में जीत मिली है. वहीं 3 मैच रद्द हुए हैं. आंकड़े में साउथ अफ्रीका काफी आगे है.
नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.