Bihar Elections: एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला दो दिन में होगा फाइनल, 13 अक्टूबर को जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

नई दिल्ली: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीति गर्माती जा रही है. इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि NDA में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अगले दो दिनों में फाइनल कर लिया जाएगा. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक 12 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी. पिछले कुछ दिनों से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सबकुछ ठीक नहीं होने की अटकलें तेज थीं. हालांकि, बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि राज्य स्तर की बातचीत पूरी हो चुकी है और सीटों पर सहमति लगभग बन चुकी है.

पार्टी ने हर सीट पर तीन संभावित उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार कर लिया है, जिन्हें 11 अक्टूबर की बैठक में अंतिम रूप से चर्चा के लिए रखा जाएगा. इसके बाद नामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड के सामने रखा जाएगा. एनडीए की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 13 अक्टूबर को जारी की जा सकती है, जिसमें बीजेपी के साथ-साथ सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल होंगे.

एनडीए में सभी सहयोगी दल होंगे साथ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीट बंटवारे की प्रक्रिया में सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चला जा रहा है. जेडीयू Janata Dal (United) ने बीजेपी को इस प्रक्रिया का समन्वयक बनाया है. पार्टी चाहती है कि सभी दलों के बीच तालमेल बनाकर चुनावी रणनीति को मजबूत किया जाए.

जीतन राम मांझी की पोस्ट से मचा था सियासी हलचल

8 अक्टूबर को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने X पर एक पोस्ट डालकर सियासी हलचल मचा दी थी. उन्होंने लिखा, “हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम...” इस पोस्ट को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद है. हालांकि, मांझी ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ अपनी पार्टी की मांग को स्पष्ट करना था, कोई विवाद नहीं है.

सबकुछ सही दिशा में चल रहा है: बीजेपी

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है और सबकुछ समय पर हो जाएगा. उन्होंने कहा, “सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, सभी दलों के बीच तालमेल है और प्रक्रिया जल्द पूरी होगी.”

कब होंगे चुनाव

चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण के मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होंगे. मतगणना 14 नवंबर को होगी.