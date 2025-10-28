Bihar Election 2025: राहुल गांधी-तेजस्वी यादव जननायक नहीं', तेज प्रताप यादव बोले- अपने बल पर कुछ करो तब मानेंगे

(Photo Credits Instagram)

पटना, 28 अक्टूबर : जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने भाई तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (पर बड़ा हमला बोला है. राहुल और तेजस्वी को 'जननायक' कहे जाने पर तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि वे अपने दम पर कुछ कर सकें तो उन्हें जननायक कहने पर विचार किया जा सकता है. पटना में राजद कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव को 'बिहार का नायक' बताते हुए पोस्टर लगाए गए. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, "सच्चे जननायक कौन हैं? कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर और महात्मा गांधी, ये जननायक हैं. लेकिन जो लोग खुद को 'जननायक' कह रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए."

इस दौरान तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद को भी 'जननायक' बताया. हालांकि, तेजस्वी यादव के साथ-साथ राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा, "लालू प्रसाद की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर छत्रछाया है. अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाएंगे तब मानेंगे." उन्होंने यह भी कहा, "मेरे ऊपर (पिता लालू प्रसाद) की छत्रछाया नहीं है. मेरे ऊपर बिहार की गरीब जनता और यहां के युवाओं की छत्रछाया है, जिसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं." यह भी पढ़ें : Rajasthan Bus Fire Breaks: मजदूरों से भरी बस में करंट दौड़ने के बाद लगी आग, दो की मौत, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दुख जताया

इससे पहले, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रधान महासचिव और लालू प्रसाद यादव के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी भी तेजस्वी यादव को 'जननायक' बताने पर सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा. 'तेजस्वी यादव को जननायक के रूप में पेश किया जा रहा है', इस सवाल पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आईएएनएस से कहा, "तेजस्वी को लालू यादव की विरासत मिली है और वे पिछड़े वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें समय लगेगा." राजद नेता ने यह भी कहा था कि अगर वे कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव के आदर्शों व दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते रहेंगे और उन पर कायम रहेंगे तो जनता उन्हें निश्चित रूप से 'जन-रक्षक' के रूप में पहचानेगी.