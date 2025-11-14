Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव में शुरुआती रुझानों में NDA 111 सीटों पर आगे, महागठबंधन 31 सीटों पर बढ़त

(Photo Credits WC)

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की 243 सीटों पर मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों के अनुसार, एनडीए 111 सीटों पर आगे है, जिसमें बीजेपी 48, जेडीयू 47, एलजेपी (आरवी) 13 और हम्स 3 सीटों पर बढ़त में हैं. वहीं, महागठबंधन 31 सीटों पर आगे है, जिसमें आरजेडी 23, कांग्रेस 7 और वीआईपी 1 सीट पर बढ़त में हैं। अन्य और निर्दलीय उम्मीदवार 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

फिलहाल वोटों की गिनती जारी

फिलहाल वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों के आधार पर एनडीए सरकार बनती दिख रही है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल आरंभिक रुझान हैं. इसलिए अंतिम परिणाम आने तक धैर्य बनाए रखना जरूरी है. बिहार में सरकार बनाने के लिए कुल 243 सीटों में 122 सीटें आवश्यक हैं. यह भी पढ़े: Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव परिणाम से पहले तेजस्वी यादव का दावा; ‘हम जीत रहे हैं…बदलाव आने वाला है’; VIDEO

एग्जिट पोल के नतीजे

एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार भी एनडीए को सबसे अधिक सीटें मिलती दिख रही थीं, लगभग 150 के आसपास. वहीं, महागठबंधन को 100 के अंदर ही सीमित रहने का अनुमान था. यह रुझान मतगणना के शुरुआती आंकड़ों से मेल खाता नजर आता है, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक स्थिति स्पष्ट नहीं है.