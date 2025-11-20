Bihar CM Oath Ceremony: नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले विष्णु देव साय बोले, बिहार में फिर बहेगी विकास की गंगा

नई दिल्ली, 20 नवंबर : बिहार में गुरुवार को नीतीश कुमार गांधी मैदान में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर विकास की गंगा बहेगी. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे. बिहार के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं. बिहार में एक बार फिर विकास की गंगा बहेगी और सुशासन का राज स्थापित होगा.

बिहार भाजपा चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा कि उत्सव का माहौल है. प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे और लाखों लोग वहां मौजूद रहेंगे. यह बहुत ही खुशनुमा माहौल होगा. एनडीए के पांचों दल के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे. बिहार की जनता के सपने को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल का गठन होगा. गांधी मैदान पहुंच रहे कुछ लोगों के साथ आईएएनएस ने बातचीत की. एक व्यक्ति ने कहा कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, इसलिए हम गांधी मैदान जा रहे हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पर जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पटना का गांधी मैदान अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है. वहां एक और शानदार ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा. गांधी मैदान नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण का गवाह बनेगा. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और कई राज्यों के सीएम यहां पहुंच रहे हैं. हर कोई चाहता है कि इस देश में एनडीए का शासन और मजबूत हो. लोग एनडीए की ताकत दिखाने आ रहे हैं.

केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज बिहार के लिए बहुत गर्व का दिन है. एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाकर बिहार के लोगों ने इतिहास रच दिया है. इससे राज्य के विकास का नया रास्ता बनेगा. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं.