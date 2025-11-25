Ayushman Bharat: आयुष्मान भारत योजना में अब डबल फायदा! 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा, जानें पात्रता
Health Insurance Scheme

Ayushman Bharat Yojana: देश में इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों की चिंता भी बढ़ी है. इसी समस्या से राहत देने के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) चला रही है. अब सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद लाखों परिवारों को पहले से दोगुना फायदा मिलेगा. पहले इस योजना में हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था, लेकिन अब कुछ पात्र परिवारों को यह कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया गया है. इससे लोगों को महंगे इलाज का खर्च उठाने में बड़ी मदद मिलेगी.

क्या है आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना?

यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे इलाज के खर्च से सुरक्षा देना है. इस योजना के तहत हर पात्र परिवार को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है. देशभर के हजारों अस्पताल इस योजना के तहत कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा प्रदान करते हैं.

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है, कि इलाज शुरू होते ही लगभग सभी बीमारियां कवर हो जाती हैं. इसके अलावा परिवार में कितने भी सदस्य हों या उनकी उम्र कितनी भी हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलता है - इस पर कोई सीमा नहीं है.

कौन आता है 'परिवार' की परिभाषा में?

आयुष्मान भारत योजना में परिवार का दायरा काफी बड़ा रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके. इस योजना के तहत पति-पत्नी, उनके बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहन और परिवार के अन्य पात्र सदस्य शामिल होते हैं. यानी एक पूरा संयुक्त परिवार भी इस योजना के तहत इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकता है. इससे जरूरत के समय पूरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है.

अब मिलेगा 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा

केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष आयुष्मान भारत योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त लाभ जोड़ा है. इस बदलाव के तहत 70+ आयु वाले बुजुर्गों को अतिरिक्त 5 लाख रुपये का कवरेज दिया जाएगा. यह राशि पहले से उपलब्ध 5 लाख रुपये वाले फैमिली फ्लोटर से बिल्कुल अलग होगी.

यानी यदि किसी परिवार में कम से कम एक सदस्य की उम्र 70 वर्ष से अधिक है और वह आधार कार्ड पर पंजीकृत है, तो उस परिवार को कुल 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल सकता है. यह बदलाव उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिनमें बुजुर्ग सदस्य हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ इलाज और मेडिकल खर्च भी तेजी से बढ़ता है.

बीमा क्यों जरूरी है?

हर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ी आवश्यकता है. अचानक बीमारी आने पर इलाज का भारी खर्च परिवार को आर्थिक परेशानी में डाल सकता है. ऐसे लोग जो निजी स्वास्थ्य बीमा नहीं ले पाते, उन्हें सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को मिलाकर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है.

महाराष्ट्र में चल रही महत्मा फुले जन आरोग्य योजना को भी आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया है. इससे राज्य के लाखों परिवारों को अधिक अस्पतालों में बेहतर, आसान और व्यापक इलाज की सुविधा मिलने लगी है. इस संयुक्त योजना की वजह से अब गरीब और जरूरतमंद परिवार बिना पैसों की चिंता किए गंभीर बीमारियों का इलाज आसानी से करवा पा रहे हैं.