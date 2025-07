Bareilly: ऑटो रिक्शा चालक को आया हार्ट अटैक, पुलिस ने CPR देकर बचाई जान, बरेली का वीडियो आया सामने;VIDEO

बरेली, उत्तर प्रदेश: कुछ वर्षों से हार्ट अटैक की घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिल रही है. कई बार हार्ट अटैक लोगों को गाड़ियों में भी आ रहे है. ऐसा ही एक वीडियो बरेली से सामने आया है. जहांपर एक ऑटो चालक को हार्ट अटैक आया. इस दौरान रोज की तरह ऑटो चालक ऑटो रिक्शा में सवारियां बिठा रहे थे और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आने लगा और उनके सीने में तेज दर्द होने लगा और वे बेहोश हो गए. इस घटना के बाद मौके पर काफी लोग जमा हो गए. लेकिन मदद इनकी पुलिस ने की और उन्हें सीपीआर दिया. जिसके कारण इन ऑटो चालक की जान बच गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Matrize_NC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

ऑटो रिक्शा चालक को आया हार्ट अटैक

UP: Auto driver suffered a heart attack in Bareilly, policeman saved his life by giving CPR

