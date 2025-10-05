जब तक आम नागरिक वोट देगा, तब तक तेजस्वी यादव का सूपड़ा साफ होता रहेगा: संजय जायसवाल ‎

पटना, 5 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए जल्द ही तिथियों की घोषणा होने की उम्मीद है. चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है. इस बीच भाजपा, राजद के शासनकाल को जंगलराज बताते हुए हमलावर है. बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने राजद को घेरते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला.

उन्होंने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "तेजस्वी यादव को शहाबुद्दीन के जमाने की तरह बैलेट लूटने की आदत है. आजकल वह होता नहीं है. अब आमतौर पर ईवीएम से वोट होता है और आम नागरिक वोट देता है. ऐसे में जब तक बिहार में आम नागरिक वोट देगा, तब तक तेजस्वी यादव का सूपड़ा साफ होगा." सांसद संजय जायसवाल ने आगे कहा कि राजद शासनकाल के विषय में हर कोई जानता है. अपहरण और हत्या की घटनाएं होती थीं, और इतिहास में पहली बार हुआ था कि मुख्यमंत्री आवास में अपहरण के पैसे वसूले जाते थे. यह बात इस देश का प्रत्येक नागरिक जानता है. यह भी पढ़ें : अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था Air India का विमान, अचानक बजने लगी खतरे की घंटी; कराया गया Emergency Landing

‎इधर, तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जाने को लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वास्थ्य को ठीक किया है. उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को छोड़कर अपने पितृधर्म का पालन करें. पिता की सेवा करें. अपने पिता का स्वास्थ्य ठीक करें. किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है. लालू यादव का न राजनीतिक स्वास्थ्य अच्छा है, न शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए पहले अपने घर की चिंता करें. नीतीश कुमार की राजनीति ने पिता और पुत्र की राजनीति ध्वस्त कर दी है.उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि पेट में दर्द हो तो सिर दर्द की दवा नहीं खानी चाहिए. नीतीश कुमार की चिंता छोड़कर अपने पिता पर ध्यान देना चाहिए.