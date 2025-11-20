तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को CM पद की शपथ पर दी बधाई, कहा- उम्मीद है नई सरकार जिम्मेदारियों को निभाएगी!

(Photo Credits FB)

बिहार में NDA की जीत के बाद आज नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी है. तेजस्वी यादव ने X पर लिखा आदरणीय श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. साथ ही मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को भी शुभकामनाएँ दीं.

नई सरकार से बड़ी उम्मीदें

वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी, अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाएगी.

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दी बधाई

आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को… — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 20, 2025

बिहार में JDU को 200 से ज्यादा सीटें

बता दें कि बिहार में JDU को NDA की मदद से 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं. प्रदेश में चुनाव में जेडीयू को भले ही बीजेपी से कम सीटें मिली हैं. लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर मौका देते हुए प्रदेश की कमान सौंपी हैं.