Aaradhya Bachchan HC Petition: हाई कोर्ट पहुंची आराध्या बच्चन! मिडिया पर गुमराह करने का लगाया आरोप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट हटाने की मांग

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार्स अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मीडिया में उनके बारे में फैल रही "गलत जानकारी" को लेकर कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है. याचिका में उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से संबंधित कंटेंट हटाने की भी मांग की है.

सामग्री हटाने की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

आराध्या ने कोर्ट से यह अपील की है कि मीडिया में उनके बारे में जो "गुमराह करने वाली जानकारी" फैलाई जा रही है, उसे तुरंत हटाया जाए. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई के लिए आगे की तारीख तय की है.

Delhi High Court issued notice on an application filed by Aaradhya Bachchan, daughter of Abhishek Bachchan and Aishwarya Bachchan, seeking summary judgment in the matter regarding circulation of misleading information about her in media. pic.twitter.com/T8YX7koaqn

— Bar & Bench - Live Threads (@lawbarandbench) February 3, 2025