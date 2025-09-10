Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 976 पदों पर भर्ती शुरू, जानें- योग्यता, आयु सीमा और सैलरी

Airport Authority of India Recruitment I Sarkari Naukri 2025

AAI Recruitment: अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एक्जीक्यूटिव (Junior Executive) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत कुल 976 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएँगी. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है, और इच्छुक उम्मीदवार 27 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास आर्किटेक्चर (Architecture), इंजीनियरिंग (Engineering), टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस (Technology, Computer Science), कंप्यूटर इंजीनियरिंग (Computer Engineering) या आईटी (IT) में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा, उम्मीदवार का गेट परीक्षा (GATE Exam) में प्राप्त स्कोर भी आवश्यक है. यानी इस भर्ती के लिए केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि गेट में प्राप्त स्कोर भी पात्रता का अहम हिस्सा हैं.

आयु सीमा

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है. एससी (SC) और एसटी (ST) उम्मीदवारों को 5 वर्ष, ओबीसी (OBC) उम्मीदवारों को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों (PWDs) को 10 वर्ष की छूट मिलेगी.

वेतन और भत्ते

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को काफी अच्छा वेतन मिलेगा. उन्हें प्रति माह 40,000 से 1,40,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा, साथ ही अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी प्रदान की जाएँगी, जो इस नौकरी को और भी आकर्षक बनाती हैं.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाए.

होमपेज पर ‘RECRUITMENT OF JUNIOR EXECUTIVES THROUGH GATE’ लिंक पर क्लिक करें.

उसके बाद रजिस्टर करें और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.

व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित डिटेल्स को भरें.

आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।.

फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें.

आखिर में आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालें और सुरक्षित रखें.

आवेदन की अंतिम तिथि

आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है, और अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 है. इस नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना चाहिए.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यह भर्ती सरकारी नौकरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.