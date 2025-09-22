Aadhaar Card Rule: आधार कार्ड से जुड़ा यह नियम तोड़ा तो जेल और भारी जुर्माना पक्का! जानें जरूरी बातें

Aadhar Card Rule

भारत में आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) के बिना कोई भी काम करना लगभग असंभव हो गया है. आधार कार्ड हर व्यक्ति का वैध पहचान प्रमाण है, और इसका उपयोग बैंकिंग, मोबाइल सिम (Mobile SIM) लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, स्कूल या कॉलेज में प्रवेश जैसी सभी सरकारी और निजी गतिविधियों में किया जाता है. इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जारी करती है.

यूआईडीएआई ने आधार कार्ड के सुरक्षित और सही उपयोग के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई, जेल और जुर्माने जैसी सख्त सजाएँ हो सकती हैं.

आधार बनवाते समय गलत जानकारी देने पर सजा

अगर आप आधार कार्ड बनवाते समय यूआईडीएआई को गलत या झूठी जानकारी देते हैं, तो इसके लिए कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत आपको 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. इसलिए नए आधार के लिए आवेदन करते समय सही दस्तावेज़ और सटीक जानकारी जमा करना अनिवार्य है.

किसी और के आधार कार्ड में बदलाव करना अपराध

किसी अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड की जानकारी बदलना या उसकी पहचान के साथ छेड़छाड़ करना गंभीर अपराध माना जाता है. इसके लिए 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसलिए किसी और के कार्ड में बिना अनुमति कोई बदलाव न करें, अन्यथा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डेटा लीक करने पर कड़ी कार्रवाई

कुछ लोग आधार एजेंसी खोलकर लोगों की जानकारी यूआईडीएआई की अनुमति के बिना इकट्ठा करते हैं, जो गैरकानूनी है. व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा करने पर 3 साल की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. इसके अलावा, किसी की निजी जानकारी दूसरों को देना भी अपराध है, और इसके लिए जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.

आधार केंद्र से डेटा चोरी करना अपराध

अगर कोई व्यक्ति आधार केंद्र को हैक (Hack) करता है, या डेटा चोरी करने की कोशिश करता है, तो इसे बहुत गंभीर अपराध माना जाता है. इसके लिए 10 साल तक की जेल और 10,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

इसलिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करते समय सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना बेहद जरूरी है. गलत जानकारी देना, किसी और के कार्ड में बदलाव करना, डेटा लीक करना या चोरी करना कानूनन अपराध है. इनसे बचें, अन्यथा यूआईडीएआई और सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है.