Jaisalmer Bus Fire: राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में लगी आग, 10 से 12 लोगों के मौत की आशंका, भयावह वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@rajdhani_report)

Jaisalmer Bus Fire: राजस्थान (Rajasthan)के जैसलमेर (Jaisalmer) से जोधपुर जा रही एक बस (Bus Fire) में अचानक आग लग गई. इस आग में 15 से ज्यादा लोग झुलस गए है. इस हादसे में 10 से 12 यात्रियों की मौत की आशंका भी जताई गई है.यह हादसा जैसलमेर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर वॉर म्यूजियम के पास हुआ.जानकारी के अनुसार, बस रोजाना की तरह जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी.रास्ते में अचानक उसके पिछले हिस्से से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं. कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की चपेट में आ गई. मौके पर चीख-पुकार मच गई और कई यात्री अंदर फंस गए.

इस घटना का भयावह वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की बस से किस तरह से आग की लपटें उठ रही है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @rajdhani_report नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: लखनऊ में भीषण हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही बस में लगी आग, 5 यात्री जिंदा जले

बस में लगी भीषण आग

आर्मी जवानों ने किया बचाव कार्य

घटना स्थल के पास सेना का इलाका होने के कारण आर्मी (Army) के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.घायलों को पहले सेना के हॉस्पिटल (Hospital) में प्राथमिक उपचार दिया गया, इसके बाद उन्हें जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.वहीं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें जोधपुर (Jodhpur) रेफर किया गया है.नगर परिषद के सहायक अग्निशमन अधिकारी कृष्णपाल सिंह राठौर ने बताया कि जब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी. उन्होंने बताया,'आग इतनी भयानक थी कि शुरू में यह आशंका जताई गई कि 10 से 12 यात्री मौके पर ही जलकर मर गए हैं.जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने कहा कि मृतकों के शव बस के अंदर फंसे हुए थे और तेज गर्मी के कारण उन्हें निकालने में दिक्कतें आ रही थीं. जोधपुर से एक फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है जो जांच में मदद करेगी.

मुख्यमंत्री ने जताया शोक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को हरसंभव सहायता देने और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विपक्ष के नेता टिकाराम जुल्ली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.