MSRTC Buses: स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी रोजाना 800 से 1 हजार बसेस, मंत्री प्रताप सरनाईक ने की घोषणा

(Photo Credits WC)

MSRTC Buses: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) ने छात्रों की यात्राओं को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) ने घोषणा की है कि राज्यभर में स्कूल और कॉलेजों के एजुकेशनल टूर के लिए प्रतिदिन 800 से 1000 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी.सरकार ने छात्रों की यात्रा को सस्ता और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एजुकेशनल टूर के किराए में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है. यह छूट स्कूलों, कॉलेजों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी.

रविवार को जारी सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, राज्य भर के 251 बस डिपो रोजाना नई बसें एजुकेशनल टूर (Educational Tour) के लिए उपलब्ध कराएंगे. इन बसों की संख्या मांग के अनुसार 800 से 1000 के बीच रखी जाएगी ताकि किसी संस्थान को वाहन उपलब्ध कराने में परेशानी न हो. ये भी पढ़े:MSRTC Bus Pass: महाराष्ट्र के छात्रों को बड़ी राहत! अब स्कूलों में दी जाएगी बस की पासेस, लाइन में लगने का टेंशन खत्म, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश

दिवाली के बाद बढ़ेगी बसों की मांग

दिवाली छुट्टियों के बाद छात्र अक्सर एजुकेशनल टूर के लिए उत्सुक रहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए एमएसआरटीसी (MSRTC) ने इस वर्ष विशेष व्यवस्था की है, ताकि बढ़ती मांग के बीच छात्रों की सुरक्षा और सुविधा से समझौता न हो.

पिछले वर्ष मिला बड़ा प्रतिसाद

नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान एमएसआरटीसी (MSRTC) ने स्कूल और कॉलेज सहली के लिए 19,624 बसें भेजी थीं. इस अवधि में विभाग को 92 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसे एक सफल अभियान माना गया.

2025–26 के लिए विशेष दिशा-निर्देश

आगामी वर्ष के लिए परिवहन मंत्री ने सभी डेपो प्रबंधकों व स्टेशन प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संस्थानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करें.इसके तहत वे स्कूलों और कॉलेजों के मुख्याध्यापकों से मिलकर ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर जाने वाली यात्राओं की योजना बनाएंगे.