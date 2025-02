VIDEO: इंडिया पहुंचे अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय, अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा US वायुसेना का विमान

अमेरिका से एक अमेरिकी मिलिट्री विमान ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत वापस भेजा है. यह C-147 विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, जहां भारतीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी. इस विमान में 13 बच्चे, 79 पुरुष, और 25 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें से 33 प्रवासी गुजरात से हैं, जिन्हें अमृतसर एयरपोर्ट से सीधे गुजरात भेजा जाएगा.

ये अवैध भारतीय प्रवासी मेक्सिको-अमेरिकी सीमा से पकड़े गए थे, जबकि उनका दावा है कि वे वैध रूप से भारत से अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन बाद में डंकी रूट (अवैध रास्ते) के जरिए अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश की थी. हालांकि, भारत पहुंचने पर इन लोगों की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि इन्होंने भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है.

इस मामले में खास बात यह है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया है. इससे पहले, ग्वाटेमाला, पेरू, और होंडूरास जैसे देशों के अवैध प्रवासियों को भी अमेरिका ने इसी तरह से वापस भेजा था.

Punjab: A U.S. military aircraft landed at Amritsar's Sri Guru Ramdas International Airport, bringing deported Indian nationals from the United States pic.twitter.com/qUMVqCJdJn

