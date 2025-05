Civil Flight Operations Resume: भारत-पाक टकराव के बाद अब राहत! 32 हवाईअड्डों पर फिर शुरू होंगी सिविल उड़ानें, एयरलाइंस को भेजे गए जरूरी दिशानिर्देश

Civil Flight Operations Resume: भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य तनाव के चलते बंद किए गए 32 हवाईअड्डों को अब फिर से आम उड़ानों के लिए खोलने का फैसला लिया गया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इन हवाईअड्डों से नागरिक उड्डयन सेवाएं जल्द ही बहाल कर दी जाएंगी. इस संबंध में आधिकारिक घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है. गौरतलब है कि बीते सप्ताह भारत-पाक के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद 9 मई से लेकर 15 मई तक देश के उत्तर और पश्चिम भारत के कई अहम हवाईअड्डों से सिविल फ्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह रोक दिए गए थे.

इसमें श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, लेह, जैसलमेर, भटिंडा और सिरसा जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरपोर्ट शामिल थे.

Important Aviation Announcement #India

All Civil Airports shut earlier have resumed Ops.

Attention Flyers; reference notice issued for temporary closure of 32 Airports for civil Aircraft operations till 05:29 hrs of 15 May 2025. It is informed that these Airports are now… pic.twitter.com/DAOY2ZBrVM

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 12, 2025