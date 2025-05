VIDEO: साउथ इंडियन IPS अधिकारी ने पंजाबी में दी ब्रीफिंग! वायरल वीडियो ने लोगों का जीता दिल

अमृतसर: भाषा की दीवार को तोड़ते हुए एक दक्षिण भारतीय पुलिस अधिकारी ने पूरे पंजाबियों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें IPS अधिकारी श्रीवेननेला पंजाबी भाषा में अमृतसर एयरपोर्ट बंद होने की जानकारी दे रहे हैं.

यह घटना उस समय की है जब भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. भारतीय सेना द्वारा सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया.

वीडियो में श्रीवेननेला, जो ADCP-2 हैं, पत्रकारों को पंजाबी में बताते हैं, “सारी फ्लाइट्स कैंसल हो गई हैं. पूरा एयरपोर्ट बंद हो गया है. हुकम आ गया है कि कोई फ्लाइट नहीं चलेगी… जदो तक अगला हुकम नहीं आ जाएगा.” उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज दिया गया है और बचे हुए वाहनों को भी लौटने का निर्देश दे दिया गया है.

