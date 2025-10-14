KBC 17: 25.5 लाख के पौराणिक सवाल पर फंसी एंजेल नैथानी, क्या आप जानते हैं जवाब?

एंजल नथानी और अमिताभ बच्चन (Photo: sonytvofficial|Instagram)

KBC 17: कौन बनेगा करोड़पति 17 (Kaun Banega Crorepati) के 13 अक्टूबर, सोमवार के एपिसोड में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है. इस दौरान शो में स्पेशल गेस्ट जावेद अख्तर (Javed Akhtar) और फरहान अख्तर ( Farhan Akhtar) ने शिरकत की. बता दें कि जावेद अख्तर की सलमान खान (Salman Khan) के पिता सलीम खान (Salim Khan) के साथ फेमस जोड़ी रही है. दोनों ने मिलकर बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी हैं. इनमें से कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई है. जावेद अख्तर न सिर्फ एक बेहतरीन गीतकार हैं, बल्कि हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे प्रभावशाली स्क्रीनप्ले राइटर भी माने जाते हैं. कौन बनेगा करोड़पति में जूनियर कंटेस्टेंट एंजेल नैथानी ने भी हिस्सा लिया. जावेद अख्तर और फरहान अख्तर के बाहर होने के बाद, उत्तराखंड की रोलओवर कंटेस्टेंट एंजेल नैथानी 'कौन बनेगा करोड़पति 17' की हॉट सीट पर पहुंचीं. छह बहनों में से एक एंजेल ने अपनी स्मार्टनेस और लाइफलाइनों के रणनीतिक इस्तेमाल से सभी को प्रभावित किया. यह भी पढ़ें: Filmfare Awards 2025: फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में लापता लेडीज़' का जलवा, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

केबीसी प्रोमो देखें

सुपर सैंडूक सेगमेंट में उन्होंने लगातार पांच सही जवाब देकर ऑडियंस पोल लाइफलाइन दोबारा हासिल की. उनका शानदार सफर ₹25 लाख के एक चुनौतीपूर्ण पौराणिक प्रश्न तक पहुंचा, लेकिन यहीं पर उन्होंने खेल को अलविदा कहा. उनका सवाल था, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव द्वारा मारे जाने से पहले असुर मूक ने कौन सा रूप धारण किया था?

दिए गए विकल्प थे:

A. जंगली घोड़ा

B. जंगली बैल

C. जंगली सूअर

D. जंगली भैंसा

जवाब पता ना होने के कारण एंजेल ने शो छोड़ने का फैसला किया और 12,50,000 रुपये घर ले गईं. बिग बी ने बताया कि जंगली सूअर सही जवाब था. एंजेल की स्मार्टनेस से सभी दर्शक प्रभावित हुए. अमिताभ बच्चन का 'कौन बनेगा करोड़पति' सीज़न 17 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर प्रसारित होता है. दर्शक सोनी लिव ऐप पर भी इस शो को 24x7 स्ट्रीम कर सकते हैं.