Shaunki Sardar की शूटिंग के दौरान घायल हुए Guru Randhawa, अस्पताल से शेयर की तस्वीर (View Pic)

Guru Randhawa (Photo Credits: Instagram)

Guru Randhawa Injured While Shooting ‘Shaunki Sardar’: शहूर सिंगर और अभिनेता गुरु रंधावा अपनी अपकमिंग फिल्म 'शौंकी सरदार' की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं. इस घटना की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करके दी. इस तस्वीर में गुरु अस्पताल के बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं, उनके सिर पर पट्टी बंधी है और गले में सपोर्ट बेल्ट लगी हुई है. हालांकि, उन्होंने मुस्कुराते हुए और थंब्स-अप के साथ फोटो शेयर कर अपने फैंस को आश्वस्त किया कि वह ठीक हैं.

गुरु रंधावा ने क्या कहा?

गुरु ने अपने पोस्ट में लिखा, "मेरा पहला स्टंट, मेरी पहली चोट, लेकिन मेरी आत्मा अटूट बनी हुई है. 'शौंकी सरदार' फिल्म के सेट से एक यादगार पल. बहुत मुश्किल है एक्शन वाला काम, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए कड़ी मेहनत करूंगा."

जख्मी हुए गुरु रंधावा:

फैंस और सेलेब्स कर रहे हैं दुआएं

गुरु रंधावा की इस पोस्ट पर बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे और फैंस कमेंट कर रहे हैं. अनुपम खेर (Anupam Kher) ने लिखा, "You are the bestest. Get well soon." वहीं, मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) ने हैरानी जताते हुए कमेंट किया, "Whatttt" और कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने लिखा, "Get well soon bhai ❤️🙏"

गुरु रंधावा का फिल्मी सफर

गुरु रंधावा अपने सिंगिंग करियर में कई सुपरहिट गाने दे चुके हैं और अब वह फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. ‘Shaunki Sardar’ एक एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म है, जिसमें गुरु रंधावा एक दमदार किरदार निभाते नजर आएंगे. गुरु रंधावा के फैंस उनकी जल्दी रिकवरी की दुआ कर रहे हैं और उनकी यह तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. उम्मीद है कि वह जल्द ही स्वस्थ होकर शूटिंग पर वापसी करेंगे.