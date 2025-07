Amitabh Bachchan Video: बिग बी अमिताभ बच्चन अपने बंगले 'जलसा' के बाहर फैंस से मिले; किया धन्यवाद

Amitabh Bachchan Video: बिग बी अमिताभ बच्चन को देखने और उनसे मिलने के लिए अक्सर मुंबई के जुहू स्थित 'जलसा' के बाहर फैंस जुटते रहते हैं. बिग बी कभी भी अपने फैंस को निराश नहीं करते और वे अपने बंगले से बाहर निकलकर उन्हें अभिवादन करते हैं.

ऐसा ही एक दृश्य 20 जुलाई रविवार को देखने को मिला जब अमिताभ बच्चन अपने फैंस से मिलने के लिए अपने बंगले 'जलसा' से बाहर आए. इस दौरान उन्होंने फैंस का अभिवादन और उनका धन्यवाद किया. यह भी पढ़े: Amitabh Bachchan Fans: अमिताभ बच्चन से मिलने मुंबई में ‘जलसा’ बंगले पर प्रसंशकों की उमड़ी भीड़, बिग बी ने घर से बाहर निकलकर फैंस से कुछ ऐसे मिले- VIDEO

#WATCH | Maharashtra | Actor Amitabh Bachchan greets his fans outside his bungalow, 'Jalsa', in Mumbai. pic.twitter.com/Ou5fMUqfCF

— ANI (@ANI) July 20, 2025