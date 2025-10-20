Stock Market Updates: दिवाली पर शेयर बाजार में रौनक! Sensex 400 अंक उछला, Nifty ने पार किया 25,800 का लेवल

Stock Market Holidays (Photo : X)

Stock Market Today Updates: दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली. सोमवार को कारोबारी सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रही और Sensex और Nifty दोनों ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. सुबह 10:30 बजे तक, BSE Sensex 389 अंक या 0.46% बढ़कर 84,342 पर था, जबकि NSE Nifty 122 अंक या 0.47% चढ़कर 25,831 पर पहुंच गया. Reliance Industries सबसे बड़ा दांव साबित हो रही है, जिसके शेयरों में 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर में भी तेजी

Bajaj Finserv, Infosys, Axis Bank, TCS और SBI जैसे प्रमुख शेयर भी 2% तक की बढ़त दर्ज कर रहे हैं. इस बीच, ICICI Bank में मुनाफावसूली देखी गई और यह लगभग 2.2% गिर गया. UltraTech Cement और Mahindra & Mahindra में भी मामूली गिरावट देखी गई.

Midcap और smallcap stocks भी तेजी के रुख के साथ कारोबार कर रहे हैं. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.66% और स्मॉलकैप 100 में 0.52% की बढ़त दर्ज की गई.

बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली रौनक

बैंकिंग सेक्टर में भी दिवाली की रौनक देखने को मिली. Bank Nifty आज 0.7% की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. आईटी, निजी बैंक और Pharmaceutical Sector के शेयरों में भी तेजी देखी जा रही है.

विशेषज्ञों के अनुसार, विदेशी निवेश में वृद्धि, रुपये में मजबूती और US bond yields में गिरावट के कारण बाजार में तेजी देखी जा रही है. त्योहारी सीजन के दौरान निवेशकों का मूड सकारात्मक बना हुआ है.