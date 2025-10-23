'मर्द हो तो खुद लड़ने आओ'... TTP टॉप कमांडर ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दी सीधी चुनौती

(Photo: X)

hotoनई दिल्ली: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने कई वीडियो जारी किए हैं, जिसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इन वीडियो में TTP का एक टॉप कमांडर सीधे मुनीर को धमकी दे रहा है. कमांडर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को मरने के लिए भेजने की बजाय, टॉप अफसरों को खुद जंग के मैदान में भेजे.

इन वीडियो में 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में हुए एक घातक हमले की फुटेज भी शामिल है. TTP ने दावा किया है कि इस हमले में 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे. वीडियो में TTP आतंकी, पाकिस्तानी सैनिकों से लूटे गए हथियार और गाड़ियां दिखाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक तौर पर अब तक सिर्फ 11 सैनिकों के मारे जाने की बात ही मानी है.

एक वीडियो क्लिप में, TTP का एक बड़ा कमांडर, जिसकी पहचान पाकिस्तानी अधिकारियों ने कमांडर काजिम के तौर पर की है, कैमरे पर मुनीर को चुनौती देते हुए कहता है, "अगर मर्द हो तो हमारा सामना करो." इसी वीडियो में काजिम आगे कहता है, "अगर अपनी मां का दूध पिया है तो हमसे लड़ो." इस धमकी के बाद, 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने काजिम को पकड़वाने के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (PKR) के इनाम का ऐलान किया है.

यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच एक सीजफायर (युद्धविराम) पर सहमति बनी है. यह समझौता कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुआ था. लेकिन पाकिस्तान ने साफ कहा है कि यह शांति तभी बनी रहेगी जब अफगानिस्तान अपनी जमीन से TTP जैसे आतंकी गुटों पर सख्त कार्रवाई करेगा.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि TTP को मिल रही कामयाबी से दूसरे हिंसक गुटों का भी हौसला बढ़ रहा है. लश्कर-ए-झांगवी (LeJ), इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस (ISKP), और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुट भी इस पूरी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.