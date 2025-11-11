Gunfire On PAK Cricketer Naseem Shah’s Home: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर पर फायरिंग, परिवार बाल-बाल बचा; सुरक्षाबलों ने पांच संदिग्धों को किया गिरफ्तार

नसीम शाह(Credit: X/Twitter)

Gunfire On PAK Cricketer Naseem Shah’s Home: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर के बाहर सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दीर (Lower Dir) जिले के मयार इलाके में हुई. राहत की बात यह रही कि इस हमले में नसीम शाह के परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ. स्थानीय पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने नसीम शाह के घर के मुख्य गेट और खिड़कियों पर कई गोलियां चलाईं. मौके पर फायरिंग के निशान और टूटी खिड़कियां साफ दिखाई दे रही थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भी घर के गेट पर गोलियों के छेद और टूटा हुआ शीशा देखा जा सकता है. श्रेयस अय्यर की चोट से टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर!

नसीम शाह उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे राष्ट्रीय टीम के साथ रावलपिंडी में चल रहे कैंप में हिस्सा ले रहे थे. घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए.

स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, हमले का कारण अब तक स्पष्ट नहीं

नसीम शाह के पड़ोसियों ने बताया कि उनका परिवार शांतिप्रिय और सम्मानित माना जाता है. उन्होंने कहा कि उनके इलाके में इस तरह की हिंसा असामान्य है, और इस घटना से पूरा मोहल्ला दहशत में है. फिलहाल इस हमले के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. जांच अधिकारी व्यक्तिगत रंजिश या स्थानीय विवाद की संभावना से भी इंकार नहीं कर रहे हैं. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और हमलावरों के भागने के रास्तों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है. घटना के बाद नसीम शाह के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ रही हिंसक घटनाएं

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकी गतिविधियां और हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े आतंकी समूहों की सक्रियता के चलते पिछले कुछ महीनों में कई जानें जा चुकी हैं. सितंबर में लोअर दीर क्षेत्र में एक बड़े आतंकरोधी अभियान के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी.

नसीम शाह की क्रिकेट वापसी जारी रहेगी

इस घटना के बावजूद नसीम शाह आगामी सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम के साथ बने रहेंगे. वे वर्तमान में रावलपिंडी में राष्ट्रीय टीम के कैंप का हिस्सा हैं और 11 नवंबर से शुरू हो रही श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नज़र आएंगे. नसीम शाह इस साल कंधे की चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं. वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ एक त्रिकोणीय टी20 सीरीज की मेज़बानी करेगा, जो 17 से 29 नवंबर के बीच रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी.