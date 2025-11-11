Shreyas Iyer Injury Updates: श्रेयस अय्यर की चोट से टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर!

श्रेयस अय्यर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Shreyas Iyer Injury Updates: भारतीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज़ और वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई है. खबरों के मुताबिक, अय्यर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह वनडे सीरीज इसी महीने के अंत में शुरू होगी, जिसका पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 3 दिसंबर को रायपुर और 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित होगा.

मुंबई के 30 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज़ अय्यर को 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी. इस चोट के चलते वे पिछले कुछ समय से क्रिकेट से दूर हैं. भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर को पूरी तरह फिट होने में अभी कुछ और समय लगेगा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीसीसीआई (BCCI) और चयन समिति किसी भी तरह की जल्दबाज़ी नहीं करना चाहती.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने अखबार से बातचीत में कहा, “श्रेयस को पूरी तरह फिट होने में अभी समय लगेगा. बोर्ड और चयन समिति नहीं चाहती कि उन्हें जल्दबाजी में मैदान पर उतारा जाए. वह दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए संदिग्ध हैं.”

जानकारी के मुताबिक, श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड वनडे में शानदार अर्धशतक लगाया था, लेकिन उसके बाद लगी चोट ने उनकी वापसी की राह कठिन बना दी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने चयन समिति को उनके स्वास्थ्य की ताज़ा जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें कम से कम एक महीने और आराम की आवश्यकता होगी ताकि वे पूरी तरह मैच फिट हो सकें.

अब सवाल यह है कि अय्यर की अनुपस्थिति में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा?

सूत्रों के मुताबिक, युवा बल्लेबाज़ तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है. हैदराबाद के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए चौथे नंबर पर शानदार प्रदर्शन किया है. हाल ही में 5 नवंबर को उन्हें भारत A टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है.

इसके अलावा असम के युवा बल्लेबाज़ रियान पराग भी चयन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं. पराग ने पिछले महीने भारत A और ऑस्ट्रेलिया A के बीच खेली गई एकदिवसीय सीरीज में शानदार बल्लेबाज़ी कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था.

वरिष्ठ चयन समिति, जिसकी अगुवाई अजित अगरकर कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में भारत की वनडे टीम की घोषणा करेगी. टीम प्रबंधन का रुख यह रहेगा कि श्रेयस अय्यर को पूरी तरह स्वस्थ होने तक आराम दिया जाए ताकि वे आगामी टेस्ट सीरीज और महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के लिए पूरी तरह फिट होकर लौट सकें. श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति टीम इंडिया के लिए एक झटका ज़रूर है, लेकिन तिलक वर्मा और रियान पराग जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए यह खुद को साबित करने का सुनहरा मौका भी हो सकता है.