Realme P3 Pro Launch Date: रियलमी P3 सीरीज भारत में जल्द होगी लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स के बारे में सबकुछ

Realme P3 Pro Launch Date: चीनी स्मार्टफोन कंपनी Realme जल्द ही भारतीय बाजार में Realme P3 सीरीज लॉन्च करने जा रही है. इस सीरीज में P3 Pro, P3 5G, P3x 5G और P3 Ultra जैसे मॉडल शामिल होंगे. कंपनी ने गेमिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए GT Boost टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसे Kraftion के सहयोग से विकसित किया गया है. जानकारी के अनुसार, Realme P3 सीरीज 18 फरवरी 2025*को लॉन्च होने वाली है.

इसकी शुरुआती कीमत ₹25,000 के आसपास हो सकती है. फोन Flipkart और Realme की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.

ये भी पढें: Vivo V50 5G Set for Launch in India: वीवो वी50 भारत में लॉन्च के लिए तैयार, कीमत और स्पेसिफिकेशन लीक! जानें इस मिड-रेंज स्मार्टफोन की खास बातें

Segment's strongest device has hit the road!

The #realmeP3Pro5G, powered by the dynamic Snapdragon 7s Gen 3, delivers the smoothest performance, making it a first in the segment.

Launching on 18th Feb! #BornToSlay

Know More:https://t.co/fTFutAUyxUhttps://t.co/p9FT51EBa0 pic.twitter.com/oEzrs5wkk3

— realme (@realmeIndia) February 6, 2025