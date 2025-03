Vivo t4x 5G India Launch Date: दमदार बैटरी और जबरदस्त फीचर्स! वीवो T4x 5G इस दिन होगा भारत में लॉन्च, जानें इस मिडरेंज स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस (Watch Video)

Vivo t4x 5G India Launch Date: स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने भारत में अपने नए फोन वीवो T4x 5G को लॉन्च करने की घोषणा की है. यह फोन 5 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. यह मिडरेंज स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, वीवो ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन रिटेलर्स पर उपलब्ध होगा. Vivo T4x 5G की कीमत को लेकर कहा जा रहा है कि यह ₹15,000 से कम हो सकती है.

इसके पिछले मॉडल Vivo T3x 5G की शुरुआती कीमत ₹12,499 (128GB स्टोरेज) थी, ऐसे में इस फोन की भी कीमत इसी रेंज में रहने की उम्मीद है.

The all-new vivo T4x 5G is coming in hot! Stay tuned for all the exciting details.

Know more. https://t.co/3l3NSXKPKd#GetSetTurbo #TurboLife #vivoT4x #ComingSoon pic.twitter.com/qzEFKBoXEz

— vivo India (@Vivo_India) February 28, 2025