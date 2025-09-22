घर बैठे 2 मिनट में होगा Aadhaar Update, सरकार ला रही है नया e-Aadhaar मोबाइल ऐप; डाकघर दौड़ने की झंझट होगी खत्म

Aadhar Card Updation

e-Aadhaar App: भारत सरकार आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया (Aadhaar Card Update Process) को आसान बनाने की योजना बना रही है. यूआईडीएआई 'e-Aadhaar' नाम से एक नया मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है. इस ऐप के जरिए लोग घर बैठे ही अपना नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी अपडेट कर सकेंगे. अब आधार सेवा केंद्रों पर घंटों लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी.

e-Aadhaar App क्या है?

e-Aadhaar App आधार का एक डिजिटल संस्करण है, जिसे अब तक लोगों को UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता था. हालांकि, इस नए मोबाइल ऐप के लॉन्च के साथ, यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी. यूजर्स को बस अपने आधार नंबर और OTP Verification का उपयोग करके लॉगिन करना होगा, और वे सीधे अपनी आधार जानकारी अपडेट कर सकेंगे.

e-Aadhaar App की विशेषताएं

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस आईडी जैसी स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल करेगा, जिससे सुरक्षा और गति दोनों सुनिश्चित होंगी. विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में, आपको Biometric Update, जैसे Fingerprint और Iris Scan, के लिए केवल आधार केंद्र जाने की आवश्यकता होगी. आप बाकी सभी जानकारी सीधे अपने मोबाइल फ़ोन से अपडेट कर पाएंगे.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आसान

UIDAI की योजना आधार अपडेट के लिए आवश्यक दस्तावेज सीधे सरकारी स्रोतों से प्राप्त करने की है. इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और मनरेगा रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, Address Verification के लिए बिजली बिल जैसी जानकारी भी जोड़ी जाएगी. इससे लोगों को अलग-अलग दस्तावेज अपलोड करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी.

डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम

ई-आधार ऐप न केवल आधार अपडेट प्रक्रिया को तेज और आसान बनाएगा, बल्कि पहचान संबंधी धोखाधड़ी के जोखिम को भी कम करेगा. यह डिजिटल इंडिया मिशन में एक और बड़ा कदम है, जो लोगों को तकनीक से जोड़कर उनके समय और मेहनत दोनों की बचत करेगा.