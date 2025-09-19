e-Aadhaar App जल्द होगा लॉन्च, यूजर्स मोबाइल से कर सकेंगे आधार अपडेट; जानें इसके बारे में सबकुछ

Representational Image | PTI

e-Aadhaar App: भारत सरकार की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जल्द ही आधार धारकों के लिए एक नया e-आधार मोबाइल ऐप (e-Aadhaar App) लॉन्च करने जा रही है. इस ऐप के जरिए लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स, जैसे नाम, पता और जन्मतिथि, को कुछ ही क्लिक में अपडेट कर सकेंगे. अब लोगों को आधार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

अब तक किसी भी बदलाव के लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था. लेकिन नए ऐप के आने के बाद केवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) के लिए ही केंद्र पर जाना होगा. बाकी सभी अपडेट्स – जैसे पता बदलना या जन्मतिथि ठीक कराना – सीधे स्मार्टफोन से किए जा सकेंगे.

क्या है e-आधार ऐप?

e-आधार ऐप एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होगा जो आधार अपडेट सेवाओं को आपके मोबाइल तक ले आएगा. UIDAI इस ऐप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस आईडी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार कर रहा है, जिससे यूजर्स को सुरक्षित और तेज सेवाएं मिलेंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ऐप 2025 के अंत तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगा.

कैसे होंगे डिटेल्स अपडेट?

यूजर ऐप पर लॉगिन करके अपने विवरण बदल सकेंगे. ऐप सरकार के वेरिफाइड सोर्सेज से जरूरी दस्तावेज़ों को स्वतः कलेक्ट करेगा, जैसे:

जन्म प्रमाणपत्र

पैन कार्ड

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

राशन कार्ड (पीडीएस से)

मनरेगा रिकॉर्ड्स

इससे दस्तावेज अपलोड करने की परेशानी भी कम होगी और पहचान की धोखाधड़ी का जोखिम घटेगा.

UIDAI की डिजिटल पहल का मकसद

UIDAI का यह कदम न केवल कागजी काम और लंबी प्रक्रिया को खत्म करेगा, बल्कि स्पीड और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाएगा. फरवरी 2025 में सरकार ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल भी लॉन्च किया था, जो आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट्स को तेजी से मंजूरी देने में मदद करेगा.

क्या फायदे होंगे?

समय और मेहनत की बचत: घर बैठे डिटेल्स अपडेट

घर बैठे डिटेल्स अपडेट सुरक्षित प्रोसेस: AI और फेस आईडी से सुरक्षा मजबूत

AI और फेस आईडी से सुरक्षा मजबूत तेज सर्विस: ट्रैफिक और लंबी कतारों से छुटकारा

ट्रैफिक और लंबी कतारों से छुटकारा आसान एक्सेस: ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी डिजिटल सुविधा

e-आधार ऐप का लॉन्च भारत के डिजिटल इंडिया विजन को भी मजबूत करेगा. अब आधार अपडेट करना बेहद आसान और सुरक्षित होगा. बस कुछ क्लिक और आपका काम होगा पूरा.