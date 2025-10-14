Team India Records: एक टीम के खिलाफ लगातार सर्वाधिक टेस्ट सीरीज जीतने के मामले में टीम इंडिया 'टॉप' पर
भारतीय क्रिकेट टीम( Photo Credit: X/@BCCI)

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर : भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है. यह वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीत है. इसी के साथ भारत ने किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीतने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. भारत से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम साल 1998 से 2024 के बीच वेस्टइंडीज के विरुद्ध लगातार 10 टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुकी है.

ऑस्ट्रेलिया ने साल 2000 से 2022 के बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 9 टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी. ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 1989 से 2003 के बीच इंग्लैंड के विरुद्ध लगातार 8 टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुकी है, जबकि श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 1996 से 2020 के बीच लगातार इतनी ही टेस्ट सीरीज जीती. वेस्टइंडीज ने भारत में टीम इंडिया के खिलाफ लगातार 6 टेस्ट मैच गंवाए हैं. भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का सिलसिला तब शुरू हुआ, जब डैरेन सैमी कप्तान थे. फिलहाल, वह टीम के कोच हैं. यह भी पढ़ें :ICC WTC 2025–27 Points Table: वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप कर टीम इंडिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में बनाई पकड़, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर कायम, यहां देखें बाकि टीमों का हाल

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की. इस पारी में टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) ने शतक जमाए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रन पर सिमट गई. भारत ने 270 रन की विशाल बढ़त हासिल करते हुए मेहमान टीम को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया. दूसरी पारी में खराब शुरुआत के बावजूद जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) की शतकीय पारियों की मदद से वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया. टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 35.2 ओवरों में सात विकेट शेष रहते हासिल कर लिया. इस पारी में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने नाबाद 58 रन बनाए.