VIDEO: गजब की ताकत! गुजरात के विस्पी खराड़ी का कमाल, 335.6 किलो के पिलर्स को सबसे देर तक संभालने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सूरत, गुजरात: भारत के प्रसिद्ध स्ट्रॉन्गमैन विस्पी खराड़ी ने एक बार फिर अपनी अद्भुत ताकत का प्रदर्शन करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है. उन्होंने हर्क्यूलिस पिलर्स होल्ड में 2 मिनट 10.75 सेकंड तक भार को संभालकर नया कीर्तिमान स्थापित किया.

विस्पी खराड़ी ने 335.6 किलोग्राम वजनी हर्क्यूलिस पिलर्स को 2 मिनट 10.75 सेकंड तक पकड़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया. उनकी इस उपलब्धि को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क ने भी सराहा. उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक 'X' (पहले ट्विटर) हैंडल से साझा किए गए वीडियो को रीट्वीट करते हुए इस कारनामे को मान्यता दी. वीडियो में विस्पी खराड़ी को भारी-भरकम पिलर्स को मजबूती से पकड़ते हुए देखा जा सकता है.

ऊंचाई: 123 इंच

व्यास: 20.5 इंच

पहला पिलर वजन: 166.7 किग्रा

दूसरा पिलर वजन: 168.9 किग्रा

विस्पी खराड़ी भारत के प्रसिद्ध स्ट्रॉन्गमैन और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं. वह पहले भी कई बार अपनी अद्वितीय शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं. उनकी फिटनेस और ताकत का यह रिकॉर्ड उनके कठोर प्रशिक्षण और समर्पण को दर्शाता है.

विस्पी खराड़ी एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ और 13 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं. उनके अन्य प्रमुख रिकॉर्ड-

