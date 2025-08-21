VIDEO: महाराष्ट्र से सटे गुजरात में भी भारी बारिश, देवभूमि द्वारका जिले के रावल गांव में बाढ़ जैसी हालात

(Photo Credits ANI)

महाराष्ट्र (Maharashtra) से सटे गुजरात (Gujarat) में भी भारी बारिश का कहर जारी है. देवभूमि द्वारका जिले के रावल गांव (Raval village) में लगातार मूसलधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. गांव की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, और रावल गांव की कालेयापुर गांव से कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा गांव पानी में डूब चुका है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Rain Update: मुंबई में आज भी होगी झमाझम बारिश? जानें IMD से मौसम का ताजा अपडेट

गुजरात में भी भारी बारिश

#WATCH | Gujarat: Raval village in Devbhumi Dwarka district faces flooding due to incessant heavy rainfall. Connectivity from Raval village to Kalyanpur village affected due to the flooding. pic.twitter.com/CvJWW6flWo — ANI (@ANI) August 21, 2025

गांव में पानी भर जाने से न केवल लोग, बल्कि अन्य जानवर भी खाने-पीने के लिए परेशान हैं। हालांकि, प्रशासन संभावित रूप से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है.