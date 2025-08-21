VIDEO: महाराष्ट्र से सटे गुजरात में भी भारी बारिश, देवभूमि द्वारका जिले के रावल गांव में बाढ़ जैसी हालात
महाराष्ट्र (Maharashtra) से सटे  गुजरात (Gujarat) में भी भारी बारिश का कहर जारी है. देवभूमि द्वारका जिले के रावल गांव (Raval village) में लगातार मूसलधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. गांव की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, और रावल गांव की कालेयापुर गांव से कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा गांव पानी में डूब चुका है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं.

गुजरात में भी भारी बारिश

गांव में पानी भर जाने से न केवल लोग, बल्कि अन्य जानवर भी खाने-पीने के लिए परेशान हैं। हालांकि, प्रशासन संभावित रूप से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है.