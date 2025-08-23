Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card in Marathi: गणेश चतुर्थी के लिए प्रियजनों को WhatsApp और Facebook के जरिए भेजें ये ई-इनविटेशन कार्ड

Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card (Photo: File Image)

Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) एक दस दिवसीय उत्सव है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है. अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, यह त्योहार आमतौर 27 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाएगा. गणेश चतुर्थी उत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होगा और अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है. महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है. हर जगह सार्वजानिक गणेश पंडाल लगाए जाते हैं. रोजाना आरती और पूजा की जाती है. लगातार दस दिनों तक भगवान गणेश की पूजा करने के बाद, गणेश प्रतिमाएं धूमधाम से जल में इस विश्वास के साथ प्रवाहित की जाती हैं कि भगवान अगले वर्ष शीघ्र ही लौटेंगे. गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्र में 10 दिन तक मेले जैसा माहौल होता है. चारों ओर जग-मगाती हुई रोशनी दिखिया देती है. यह भी पढ़ें: Ganesh Chaturthi 2025: भारत के 5 सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर, जो चमत्कारी ही नहीं, बल्कि यहां भक्तों की मन्नतें भी पूरी होती है!

यह त्यौहार अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है. यह उत्सव दस दिनों तक चलता है. भगवान गणेश को शक्ति और बुद्धि का देवता माना जाता है. उनसे जुड़ी कई कहानियाँ हैं जो दर्शाती हैं कि वे कितनी चतुराई और शांति से जटिल मामलों को सुलझा लेते थे. भगवान गणेश के सभी अच्छे कार्यों के आधार पर उन्हें कई नाम दिए गए हैं, जैसे गजानन, धूम्रकेतु, एकदंत, वक्रतुंड, सिद्धिविनायक, और भी कई. गणेशउत्सव के दौरान लोग एक दूसरों के घरों में जाते हैं. जिनके घर बाप्पा का आगमन होता है वो निमंत्रण कार्ड भेजकर अपने प्रियजनों और दोस्तों को आमंत्रित करते हैं. इस त्योहार हम ले आये है कुछ ई ग्रीटिंग कार्ड्स जिन्हें आप WhatsApp और Facebook के जरिए शेयर कर सकते हैं.

1. सस्नेह निमंत्रण..!

llश्रीगणेशाय नम:ll

यंदाही बाप्पाचं आगमन आमच्या घरी दि..... होत आहे.

तरी या आनंदसोहळ्या प्रसंगी आपण आपला संपूर्ण परिवा लाडक्या बाप्पाचं दर्शन

व प्रसादाचा लाभ घेण्यासाठी जरुर यावे, ही नम्र विनंती.

पत्ता:-

आम्ही आपली वाट पाहत आहोत.

Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card in Marathi (Photo: File Image)

गणेश चतुर्थी के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगवान गणेश की पूजा सभी हिंदू देवताओं से पहले की जाती है. किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनका नाम लिया जाता है और उन्हें बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है. लोग घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए अपने दरवाज़े पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र भी रखते हैं.