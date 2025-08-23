LNS W vs SOB W, 26th Match The Hundred 2025 Lords Pitch Report And Weather Update: लंदन में साउदर्न ब्रेव महिला के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या लंदन स्पिरिट महिला के गेंदबाजों का होगा बोलबाला? मैच से पहले जानें केनिंगटन ओवल की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

London Spirit Women vs Southern Brave Women, 26th Match The Hundred 2025 Lords Pitch Report And Weather Update: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 26वां मुकाबला आज यानी 23 अगस्त को लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह सातवां मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में साउदर्न ब्रेव महिला की अगुवाई जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) कर रहीं हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की कमान चार्लोट डीन (Charlotte Dean) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में लंदन स्पिरिट महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: LNS W vs SOB W, 26th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन साउदर्न ब्रेव महिला ने छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. 24 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर हैं. इस सीज़न में नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने के लिए अच्छी लय में हैं. इस सीज़न में साउदर्न ब्रेव महिला की गेंदबाज़ी शानदार रही है, जबकि बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन योगदान दिया है.

दूसरी तरफ, लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने भी छह मैच खेले हैं. इस दौरान लंदन स्पिरिट महिला की टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली हैं. 16 अंकों के साथ लंदन स्पिरिट महिला की टीम चौथे पायदान पर हैं. लंदन स्पिरिट महिला का एनआरआर +0.270 है. आज का मुकाबला लंदन स्पिरिट महिला के लिए काफी अहम है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (LNS W vs SOB W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में लंदन स्पिरिट महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

पिच रिपोर्ट (Lords Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 26वां मुकाबला आज यानी 23 अगस्त को लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में भारतीय शाम 7 बजे से खेला जाएगा. लॉर्ड्स स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए मददगार होती है. बल्लेबाजों को यहां गेंद की गति और उछाल का आनंद मिलता है, जिससे वे आसानी से रन बना सकते हैं. वहीं, स्पिनरों को भी पूरे खेल के दौरान कुछ मदद मिलने की उम्मीद है. तेज गेंदबाजों को सफलता के लिए कटर और वेरिएशन्स पर निर्भर रहना होगा. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी.

लंदन के मौसम का हाल (London Weather Update)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 26वां मुकाबला आज यानी 23 अगस्त को लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में भारतीय शाम 7 बजे से खेला जाएगा. लंदन में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 56% आर्द्रता और अधिकतर बादल छाए रहने के साथ यह एक गर्म दिन होगा. बारिश की केवल 15% संभावना के साथ, बारिश की रुकावट की संभावना नहीं है, लेकिन ओवरहेड स्थितियां शुरुआती चरणों में सीमरों को मदद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

लंदन स्पिरिट महिला (LNS W Likely Playing XI): किरा चैथली, जॉर्जिया रेडमायने (विकेटकीपर), कॉर्डेलिया ग्रिफ़िथ, ग्रेस हैरिस, डेनिएल गिब्सन, चार्ली नॉट, इस्सी वोंग, चार्लोट डीन (कप्तान), सारा ग्लेन, ईवा ग्रे, रेबेका टायसन.

साउदर्न ब्रेव महिला (SOB W Likely Playing XI): मैया बाउचियर, डेनिएल व्याट-हॉज, लौरा वोल्वार्ड्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प, क्लो ट्रायॉन, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), मैडी विलियर्स, रियाना साउथबी (विकेटकीपर), लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

नोट: लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.