ENG vs SA 2025, London Weather & Lord's Pitch Report: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे पर बारिश का साया? जानिए लंदन का मौसम और लॉर्ड्स का पिच रिपोर्ट्स

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, London Weather & Lord's Pitch Report: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को लंदन (London) के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's) में खेला जाएगा. लीड्स में खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बिखर गई और मात्र 131 रनों पर सिमट गई. कोई भी बल्लेबाज़ लय में नज़र नहीं आया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा था. इस हार ने मेज़बान टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि अब सीरीज़ बचाने के लिए इंग्लैंड को हर हाल में वापसी करनी होगी. अपने घरेलू दर्शकों के सामने टीम का प्रदर्शन सुधरना बेहद ज़रूरी है, वरना यह तीन मैचों की सीरीज़ उनके हाथ से निकल जाएगी. दूसरे वनडे में इंग्लैंड की होगी वापसी या दक्षिण अफ्रीका बनाएगी अजेय बढ़त, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. कप्तान टेम्बा बावुमा की अगुवाई में टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है और लॉर्ड्स के मैदान पर सीरीज़ पर कब्ज़ा करने के इरादे से उतरेगी. उनके गेंदबाज़ों ने पिछले मैच में जिस तरह का प्रदर्शन किया हैं, वही लय अगर इस मुकाबले में भी देखने को मिली, तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. दक्षिण अफ्रीका अब सीरीज़ को पहले ही मैच में अपने नाम करने का सुनहरा मौका देख रहे हैं.

लॉर्ड्स, लंदन मौसम रिपोर्ट (Lord's London Weather Report):

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान मौसम क्रिकेट के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान साफ रहेगा, हालांकि बारिश की 10 प्रतिशत संभावना बनी हुई है. अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है. हल्की ठंडक और मौसम की नमी के कारण गेंदबाजों को शुरुआती दौर में मदद मिल सकती है, लेकिन बारिश का प्रभाव मैच पर न्यूनतम रहेगा.

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट (Lord's Cricket Ground Pitch Report):

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों और तेज़ गेंदबाजों दोनों के लिए अनुकूल मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को खास मदद मिलती है. पिच में अच्छी बाउंस और मूवमेंट रहता है, जिससे बल्लेबाजों को संभलकर खेलना पड़ता है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर भी मध्य ओवरों में प्रभावशाली हो सकते हैं. यहां औसतन पहली पारी में स्कोर 260 से 300 के बीच रहता है, जबकि पिछला डेटा करीब 272 रन औसत स्कोर दिखाता है. बल्लेबाजी करने वाली टीम को 270-280 रन का स्कोर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन लक्ष्य का पीछा करना भी थोड़ा आसान रहता है; मैदान की ढाल (Slope) के कारण पेसरों को अतिरिक्त फायदे मिलते हैं.