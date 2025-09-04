ENG vs SA 2nd ODI 2025 Preview: दूसरे वनडे में इंग्लैंड की होगी वापसी या दक्षिण अफ्रीका बनाएगी अजेय बढ़त, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को लंदन (London) के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's) में खेला जाएगा. लीड्स में खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बिखर गई और मात्र 131 रनों पर सिमट गई. कोई भी बल्लेबाज़ लय में नज़र नहीं आया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा था. इस हार ने मेज़बान टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि अब सीरीज़ बचाने के लिए इंग्लैंड को हर हाल में वापसी करनी होगी. अपने घरेलू दर्शकों के सामने टीम का प्रदर्शन सुधरना बेहद ज़रूरी है, वरना यह तीन मैचों की सीरीज़ उनके हाथ से निकल जाएगी. पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंदा, एडेन मार्कराम ने खेली धमाकेदार पारी, सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त; यहां देखें ENG बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. कप्तान टेम्बा बावुमा की अगुवाई में टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है और लॉर्ड्स के मैदान पर सीरीज़ पर कब्ज़ा करने के इरादे से उतरेगी. उनके गेंदबाज़ों ने पिछले मैच में जिस तरह का प्रदर्शन किया हैं, वही लय अगर इस मुकाबले में भी देखने को मिली, तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. दक्षिण अफ्रीका अब सीरीज़ को पहले ही मैच में अपने नाम करने का सुनहरा मौका देख रहे हैं.

वनडे में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड(ENG vs SA Head to Head in ODI): इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 72 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 36 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वही, इंग्लैंड की टीम को महज 30 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, पांच मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 में प्रमुख खिलाड़ी(ENG vs SA Key Players To Watch Out): एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, केशव महाराज, जेमी स्मिथ, विल जैक, आदिल राशिद ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदन जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (ENG vs SA Mini Battle): दक्षिण अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ वियान मुल्डर और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज़ जेमी स्मिथ के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा. वहीं एडेन मार्कराम बनाम आदिल राशिद की भिड़ंत भी रोमांचक रहने वाली है.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 का दूसरा मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भारतीय समयनुसार शाम 05:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 05:00 PM को होगा.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन और टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. हालांकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर आसानी से मुकाबला देख सकते हैं.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन:

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, विल जैक, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, सोनी बेकर

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी