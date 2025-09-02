South Africa Beat England, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंदा, एडेन मार्कराम ने खेली धमाकेदार पारी, सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त; यहां देखें ENG बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

एडेन मार्कराम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 2 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में खेला गया. पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहें हैं. यह भी पढें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? शारजाह में अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team)

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 44 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 82 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 24.3 ओवर में महज 131 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने सबसे ज्यादा 54 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान जेमी स्मिथ ने 48 गेंदों पर 10 चौके लगाए. जेमी स्मिथ के अलावा जोस बटलर ने 15 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को नंद्रे बर्गर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से केशव महाराज ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. केशव महाराज के अलावा वियान मुल्डर ने तीन विकेट चटकाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 132 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 121 रन बोर्ड पर जड़ दिए. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने महज 20.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 86 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान एडेन मार्कराम ने 55 गेंदों पर 13 चौके और दो छक्के लगाए. एडेन मार्कराम के अलावा रयान रिकेल्टन ने नाबाद 31 रन बटोरे.

वहीं, इंग्लैंड की टीम को आदिल राशिद ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. आदिल राशिद के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरूवार यानी 4 सितंबर को लंदन (London) के लॉर्ड्स स्टेडियम (Lords) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 131/10, 24.3 ओवर (जेमी स्मिथ 54 रन, बेन डकेट 4 रन, जो रूट 14 रन, हैरी ब्रूक 12 रन, जोस बटलर 15 रन, जैकब बेथेल 1 रन, विल जैक 7 रन, ब्रायडन कार्स नाबाद 3 रन, जोफ्रा आर्चर 0 रन, आदिल राशिद 9 रन और सोनी बेकर 0 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (नंद्रे बर्गर 1 विकेट, लुंगी एनगिडी 1 विकेट, वियान मुल्डर 3 विकेट और केशव महाराज 4 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 137/3, 20.5 ओवर (एडेन मार्कराम 86 रन, रयान रिकेल्टन नाबाद 31 रन, टेम्बा बावुमा 6 रन, ट्रिस्टन स्टब्स 0 रन और डेवाल्ड ब्रेविस नाबाद 6 रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (आदिल राशिद 3 विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.