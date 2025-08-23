LNS W vs SOB W, 26th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

London Spirit Women vs Southern Brave Women, 26th Match The Hundred 2025 Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 26वां मुकाबला आज यानी 23 अगस्त को लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह सातवां मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में साउदर्न ब्रेव महिला की अगुवाई जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) कर रहीं हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की कमान चार्लोट डीन (Charlotte Dean) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में लंदन स्पिरिट महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Super Over Or Ball Out In Asia Cup 2025: इस बार एशिया कप में होगा सुपर ओवर या बॉल आउट? जानें मैच टाई होने पर कैसे तय होगी विजेता टीम

इस सीजन साउदर्न ब्रेव महिला ने छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. 24 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर हैं. इस सीज़न में नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने के लिए अच्छी लय में हैं. इस सीज़न में साउदर्न ब्रेव महिला की गेंदबाज़ी शानदार रही है, जबकि बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन योगदान दिया है. दूसरी तरफ, लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने भी छह मैच खेले हैं.

इस दौरान लंदन स्पिरिट महिला की टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली हैं. 16 अंकों के साथ लंदन स्पिरिट महिला की टीम चौथे पायदान पर हैं. लंदन स्पिरिट महिला का एनआरआर +0.270 है. आज का मुकाबला लंदन स्पिरिट महिला के लिए काफी अहम है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (LNS W vs SOB W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में लंदन स्पिरिट महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 26वां मुकाबला बलंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 26वां मुकाबला आज यानी 23 अगस्त को लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में भारतीय शाम 7 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (The Hundred 2025 Live Telecast In India)

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (The Hundred 2025 Live Streaming In India)

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

लंदन स्पिरिट महिला (LNS W Likely Playing XI): किरा चैथली, जॉर्जिया रेडमायने (विकेटकीपर), कॉर्डेलिया ग्रिफ़िथ, ग्रेस हैरिस, डेनिएल गिब्सन, चार्ली नॉट, इस्सी वोंग, चार्लोट डीन (कप्तान), सारा ग्लेन, ईवा ग्रे, रेबेका टायसन.

साउदर्न ब्रेव महिला (SOB W Likely Playing XI): मैया बाउचियर, डेनिएल व्याट-हॉज, लौरा वोल्वार्ड्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प, क्लो ट्रायॉन, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), मैडी विलियर्स, रियाना साउथबी (विकेटकीपर), लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

नोट: लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.