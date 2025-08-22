PKL-12: कोई ऐसा रेडर नहीं दिखता जो मुझे चुनौती दे सके: गुजरात जायंट्स के कप्तान मोहम्मदरेजा शादलुई

नई दिल्ली, 22 अगस्त : गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants) ने पिछले सीजन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस बार प्रो कबड्डी लीग (PKL) सीजन 12 के लिए एक मजबूत टीम बनाई है. इसमें कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें से एक हैं ईरान के ऑलराउंडर मोहम्मदरेजा शादलूई (Mohammadreza Shadloui), जो पिछले सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (एमवीपी) रहे थे. शादलूई ने पिछले सीजन हरियाणा स्टीलर्स को उनका पहला खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. उससे पहले वे पुनेरी पलटन के लिए भी खेल चुके हैं और पीकेएल सीजन 10 में 99 टैकल प्वाइंट और 27 रेड प्वाइंट हासिल कर टीम को चैंपियन बनाया था. इस बार शादलूई गुजरात जायंट्स के कप्तान हैं. वे कहते हैं कि कोई भी रेडर उन्हें या उनकी टीम को चुनौती नहीं दे सकता.

जियोस्टार द्वारा आयोजित पीकेएल 12 मीडिया डे पर शैडलोई ने कहा, "मैं अच्छा खेलूंगा, अच्छी टैकल करूंगा. यहां के खिलाड़ी मुझे प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें. यह सीजन मेरे लिए बहुत अहम है. मैं टीम के लिए सब कुछ कर सकता हूं. मैं रेड भी कर सकता हूं और डिफेंड भी. मुझे पूरा भरोसा है कि कोई रेडर हमें चुनौती नहीं दे पाएगा. मैं अपने खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाऊंगा."

गुजरात जायंट्स के पास बेहतरीन रेडिंग यूनिट भी है. टीम ने नीलामी से पहले रेडर राकेश सुंगरोया, प्रतीक दहिया और हिमांशु सिंह को बनाए रखा था. इसके साथ ही नए यंग प्लेयर्स कैटेगरी से श्रीधर आनंद कदम को शामिल किया गया. नीलामी में टीम ने अनुभवी रेडर अजित वी कुमार को खरीदा और दो युवा रेडर के. हरीश और अंकित को भी शामिल किया है.

शादलूई ने कहा, “हमारी टीम हर तरह से तैयार है. हमारे पास नए रेडर हैं जिनमें गति, ताकत और हिम्मत सब कुछ है. मुझे लगता है कि वे इस सीजन में हमारे लिए बहुत अहम होंगे. मुझे नहीं लगता कोई टीम हमें चुनौती दे पाएगी. केवल जायंट्स ही जायंट्स को चुनौती दे सकते हैं.” नए सीजन से पहले दो बार फाइनल खेल चुकी गुजरात जायंट्स ने जयवीर शर्मा को नया मुख्य कोच और वरिंदर सिंह संधू को सहायक कोच नियुक्त किया है.

नए कोच जयवीर से मिली सीख के बारे में बात करते हुए, ईरानी खिलाड़ी ने कहा, “मैंने अपने साथियों और कोच से बहुत कुछ सीखा है. भारत में मुझे नए दोस्त भी मिले हैं. इस सीजन मैं जयवीर शर्मा सर के साथ काम कर रहा हूं. वे बेहतरीन कोच हैं. थोड़े समय में उन्होंने मुझे कबड्डी की कई नई बातें सिखाई हैं. मुझे उनकी कोचिंग बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि उनकी ट्रेनिंग हमें इस साल खिताब जीतने में मदद करेगी.”