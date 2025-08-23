Anil Ambani CBI Raid: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. यह कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में एक एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है और सीबीआई संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड एकत्र कर रही है. सूत्रों का कहना है कि यह जांच बड़ी वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी से जुड़ी है, जिसमें कई बैंक प्रभावित हुए हैं. छापेमारी के दौरान, सीबीआई बैंक लेनदेन और कंपनी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले रही है. अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं.

जांच आगे बढ़ रही है और सीबीआई जल्द ही और जानकारी सार्वजनिक कर सकती है. इस कार्रवाई से वित्तीय और उद्योग जगत में हलचल मच गई है.

Anil Ambani से जुड़े ठिकानों पर CBI ने की छापेमारी

