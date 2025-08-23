Hartalika Teej 2025 Mehndi Designs: मेहंदी के सुर्ख लाल रंग से बढ़ाएं हरतालिका तीज की शुभता, हथेलियों पर रचाएं ये खूबसूरत डिजाइन्स

हरतालिका तीज 2025 मेहंदी (Photo Credits: Instagram)

Hartalika Teej 2025 Mehndi Designs: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) पर गणपति बप्पा के आगमन से ठीक एक दिन पहले सुहागन महिलाएं अखंग सौभाग्य की कामना से हरतालिका तीज (Hartalika Teej) का व्रत रखती हैं. पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना से महिलाएं इस दिन बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, जबकि मनचाहे वर की कामना से कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत रखती हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है, जबकि इस साल 26 अगस्त 2025 को अखंड सौभाग्य के इस पर्व को मनाया जा रहा है. साल भर में किए जाने वाले सभी तीज व्रतों में हरतालिका तीज को बेहद कठिन माना जाता है. इस दिन महिलाएं अन्न और जल का त्याग करके निर्जल व्रत रखती हैं.

हरतालिका तीज पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करके शिव-पार्वती की विधि-विधान से पूजा करती हैं और उनसे अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं. इस पर्व पर सोलह श्रृंगार और मेहंदी का खास महत्व होता है, इसलिए सजने-संवरने के अलावा महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी रचाती हैं. ऐसे में इस खास अवसर पर आप अपनी हथेलियों पर हरतालिका तीज स्पेशल मेहंदी के इन डिजाइन्स (Hartalika Teej Mehndi Designs) को रचाकर इस पर्व की शुभता को बढ़ा सकती हैं. यह भी पढ़ें: Hariyali Teej 2025 Mehndi Designs: हरियाली तीज का पर्व मेहंदी के सुर्ख लाल रंग के बगैर है अधूरा, हथेलियों पर रचाएं ये खूबसूरत डिजाइन्स

हरतालिका तीज स्पेशल फ्रंट हैंड मेहंदी डिजाइन

हरतालिका तीज सिंपल मेहंदी डिजाइन

हरतालिका तीज फ्लोरल बैक हैंड मेहंदी

हरतालिका तीज स्पेशल महादेव नाम की मेहंदी

झूले और मोर वाली खूबसूरत मेहंदी डिजाइन

हरतालिका तीज मोर वाली मेहंदी डिजाइन

हरतालिका तीज के लिए सिंपल मेहंदी डिजाइन

हरतालिका तीज के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन

हरतालिका तीज के लिए मनमोहक मेहंदी डिजाइन

हरतालिका तीज के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेती हैं. साफ मिट्टी से शिव-पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाती हैं, फिर उनकी पूजा करती हैं. इसके बाद प्रदोष काल में सज-संवरकर और सोलह श्रृंगार करके महिलाएं विधि-विधान से शिव-पार्वती की पूजा करती हैं. पूजन में सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी पत्र, जल, गंगाजल धतूरा, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलावा, दूर्वा, इत्र, पांच फल, मिठाई, फूल, पान, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर और जनेऊ जैसी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है. माता पार्वती को चुनरी, सुहाग और सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं. इसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है.