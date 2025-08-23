Mumbai Metro Update: गणेशोत्सव में मुंबई के लोगों के लिए राहत, मेट्रो रात के 12 बजे तक रहेगी शुरू, 11 दिनों तक मिलेगी सुविधा

(Photo Credits WC)

Mumbai Metro Update: मुंबई मेट्रो (Mumbai Metro) ने गणेशोत्सव (Ganeshotsav) को लेकर मुंबईकरों के लिए एक बड़ी राहत दी है. जिसके तहत मेट्रो लाइन (Metro Line) 2Aऔर मेट्रो लाइन 7 पर मेट्रो सेवाएं 27 अगस्त से 6 सितंबर, 2025 तक रात के 12 बजे तक शुरू रहेगी.इससे यातायात की भीड़ कम होगी और भक्तों के लिए सुरक्षित, तेज यात्रा सुनिश्चित होगी.एमएमआरडीए (MMRDA)ने गणेश चतुर्थी उत्सव (Ganeshotsav)के दौरान मुंबईवासियों के लिए यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है.अब मेट्रो लाइन 2A अंधेरी पश्चिम-दहिसर (Andheri West-Dahisar) और मेट्रो लाइन 7 गुंडावली-दहिसर (Gundavali-Dahisar) पर ट्रेनें रात 11:00 बजे की बजाय रात 12:00 बजे तक चलेंगी. यह विशेष सेवा 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक 11 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगी.गणेशोत्सव के दौरान ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ से बचने के लिए मेट्रो सबसे सुरक्षित और तेज़ यात्रा विकल्प होगा.

यात्रियों के लिए चलेगी अतिरिक्त सेवाएं

सोमवार से शुक्रवार को 317 ट्रिप होगी, पहले 305 ट्रिप्स होती थी. जिस समय ज्यादा भीड़ (Peak Hours) होती है, उस समय हर पांच मिनट 50 सेकंड में मेट्रो दौड़ेगी. इसके साथ ही जब भीड़ कम होती है, ऐसे समय हर 9 मिनट 30 सेकंड पर मेट्रो ट्रेन (Metro Train) दौड़ेगी.शनिवार को अब 256 ट्रिप होगी तो वही पहले 244 ट्रिप्स होती थी. शनिवार के समय भीड़ के समय हर 8 मिनट पर मेट्रो दौड़ेगी तो वही भीड़ कम होने के समय 10 मिनट 25 सेकंड पर मेट्रो दौड़ेगी.

रविवार के दिन बढ़ेगी फेरियां

रविवार को कुल 229 फेरियां होगी.अब 12 ट्रिप्स और बढ़ाई जाएगी. इस प्रकार मेट्रो (Metro)हर 10 मिनट में चलेगी.एमएमआरडीए (MMRDA) ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ट्रिप बढ़ाई जाएगी. इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ( CM Devendra Fadnavis) ने कहा की ,'गणेशोत्सव महाराष्ट्र की आत्मा है और लाखों भक्त 11 दिनों तक मुंबई में यात्रा करते हैं. आधी रात तक उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है.इसलिए, मेट्रो लाइन 2A और 7 पर सेवाएं बढ़ा दी गई हैं. इससे भक्तों को शहर भर के गणेश मंडलों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी.