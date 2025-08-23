Australia vs South Africa ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, बस एक क्लिक पर देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 24 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैके (Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना (Great Barrier Reef Arena) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 84 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम वाइट वाश से बचना चाहेगी. ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें:

दूसरे वनडे मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.1 ओवरों में 277 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 278 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 37.4 ओवर में महज 193 रन पर सिमट गई.

दोनों टीमों के हालिया प्रदर्शन पर एक नजर

अपने आखिरी वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया के खिलाफ खेला था. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को चार विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. पिछले पांच वनडे मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने केवल एक मैच जीता है, जबकि तीन हारे और एक बारिश की वजह से रद्द हुए. ऐसे में टीम पर वापसी का दबाव होगा.

तेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम की हालत थोड़ी बेहतर रही है. दक्षिण अफ्रीका ने पिछले पांच वनडे में दो मैच जीते और दो हारे, जबकि एक मैच रद्द रहा. चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका ने अच्छा प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक अपनी जगह पक्की की थी, लेकिन न्यूजीलैंड के हाथों हारकर बाहर हो गए. अब दक्षिण अफ्रीका की नज़र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पर होगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA ODI Head To Head)

अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला साल 1992 में खेला गया था, जबकि आखिरी बार फरवरी 2025 में उनका मुकाबला खेला गया था, जो बारिश से धुल गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच 112 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम को 57 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम 51 मैच ही अपने नाम कर चुकी है. वहीं, चार मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने आकंड़ें बेहतर करना चाहेगी.

दोनों टीमें अपने स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

मिशेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड की वापसी से मजबूत होगी. मेजबान टीम को इस सीरीज में पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क की कमी खलेगी. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम और स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा भी इस रोमांचक सीरीज के लिए टीम में शामिल होंगे.

इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज कैमरून ग्रीन ने 68.33 की औसत से 205 रन बनाकर उपरोक्त वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. इसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं. आठ-आठ विकेट के साथ, बेन द्वारशुइस और एडम ज़म्पा ने संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में श्रृंखला समाप्त की. डेवाल्ड ब्रेविस ने उपरोक्त त्रिकोणीय श्रृंखला को 187.32 की शानदार स्ट्राइक रेट से 133 रनों के साथ समाप्त किया. रबाडा ने अपने पिछले नौ वनडे मैचों में 6.29 की इकॉनमी से 13 विकेट लिए हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.