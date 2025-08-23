Viral Video: खरगोश को जिंदा निगल गया सीगल, इस पक्षी के शिकारी अंदाज को देखकर हैरान हो जाएंगे आप

खरगोश को जिंदा निगल गया सीगल (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: जंगल की दुनिया के बारे में कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहां जरा सी लापरवाही और असावधानी के चलते किसी न किसी जानवर को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है. यही वजह है कि कमजोर जानवर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जबकि शिकारी जानवर शिकार के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी पक्षी (Bird) को जिंदा खरगोश (Rabbit) निगलते देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें समुद्री पक्षी सीगल (Seagull) एक जिंदा खरगोश को निगलता हुआ दिखाई दे रहा है. यह नजारा लोगों को हैरत में डाल रहा है और लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है.

इस वीडियो को इंस्टग्राम पर @detailedexplanation नाम के अकाउंट से शेयर करते हुए शख्स ने बताया कि सीगल अवसरवादी शिकारी होते हैं. ये पक्षी अपने वातावरण के हिसाब से किसी भी तरह का भोजन खा लेते हैं. इस अनुकूल क्षमता के कारण ही वे तटीय क्षेत्रों से लेकर शहरों में भी आसानी से रह पाते हैं. वे खरगोश भी निगल जाते हैं. इस पर लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- ओ भाईसाब, पूरा का पूरा खरगोश निगल लिया. वहीं दूसरे ने कहा- मैं यह सोचकर हैरान हूं कि अब उसे पचाएगा कैसे? यह भी पढ़ें: Viral Video: पहाड़ पर खाने की तलाश में भटक रहे नन्हे हिरण का चील ने किया शिकार, रोंगटे खड़े कर देगा यह खौफनाक मंजर

खरगोश को जिंदा निगल गया सीगल

View this post on Instagram A post shared by Detailed Explanation (@detailedexplanation)

वायरल हो रहे वीडियो में एक सीगल को खरगोश के बिल के पास खड़े देखा जा सकता है. पक्षी पहले तो खरगोश को बिल से निकालता है, फिर उसे जिंदा ही निगल जाता है. सीगल पहले अपनी चोंच से खरगोश के सिर को दबोचता है, फिर पलक झपकते ही वो उसे जिंदा निगल लेता है. बता दें कि सीगल मछलियां, कीड़े, छोटे केकड़े और घोंघे खाता है. इसके अलावा वो छोटे पक्षी और उनके अंडों को भी निगल जाता है.