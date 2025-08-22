Viral Video: पहाड़ पर खाने की तलाश में भटक रहे नन्हे हिरण का चील ने किया शिकार, रोंगटे खड़े कर देगा यह खौफनाक मंजर
हिरण को आसमान में ले उड़ी चील (Photo Credits: X)

Viral Video: जंगल में रहने वाले शिकारी जानवरों से अन्य जानवरों को अक्सर खतरा बना रहता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जबकि शिकारी जानवर अक्सर घात लगाकर शिकार करने के लिए बैठे रहते हैं. जंगल के शिकारी जानवरों की तरह आसमान में उड़ने वाले चील (Eagle) और बाज (Hawk) को भी आसमान का खतरनाक शिकार माना जाता है, जो आसमान से जमीन पर न सिर्फ अपने शिकार को देख लेते हैं, बल्कि तूफानी रफ्तार में अपने शिकार को पंजों में फंसाकर आसमान में उड़ान भी भर लेते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें पहाड़ पर भोजन की तलाश में भटक रहे नन्हे हिरण (Baby Deer) को चील अपना शिकार बना लेती है और उसे आसमान में लेकर उड़ जाती है. यह खौफनाक मंजर लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है.

रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो को @crazymoment नाम के अकाउंट से एक्स पर शेयर किया गया है, जिसे अब तक 2.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इसके साथ कैप्शन लिखा है- वन्य जीवन की अद्भुत सुंदरता. एक विशाल चील एक बड़े हिरण को ले जा रही है. यह भी पढ़ें: Viral Video: पानी में छलांग लगाकर शिकारी बाज ने किया मछली पर अटैक, पंजों में दबोचकर शिकार को आसमान में ले उड़ा

शिकारी चील ने किया नन्हे हिरण का शिकार

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान के खूंखार शिकारी चील ने एक हिरण के बच्चे को अपना शिकार बना लिया है और आसमान में उड़ान भर रही है. आप देख सकते हैं कि किस तरह से चील ने पहाड़ में खाने की तलाश में भटक रहे हिरण के बच्चे को अपना भोजन बना लिया. जब हिरण भोजन की तलाश में भटक रहा होता है, तभी चील की नजर उस पर पड़ती है और वो तूफानी रफ्तार में हिरण के पास पहुंचकर उसे अपने पंजों में फंसाकर उड़ जाती है. इस खौफनाक मंजर को देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं और यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.