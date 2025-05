Viral Video: पानी में छलांग लगाकर शिकारी बाज ने किया मछली पर अटैक, पंजों में दबोचकर शिकार को आसमान में ले उड़ा

Viral Video: बाज की ताकत और आसमान में उड़ान भरने की क्षमता उसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है. बाज की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि वो आसमान की ऊंचाई से जमीन और पानी में मौजूद शिकार पर नजर गड़ा लेता है, फिर तूफानी रफ्तार से शिकार करके आसमान में उड़ जाता है. बाज लोमड़ी, खरगोश और हिरण जैसे जानवरों को भी अपने साथ उड़ा ले जाने की क्षमता रखता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें शिकारी बाज (Eagle) पानी में छलांग लगाते हुए एक बड़ी सी मछली (Fish) पर न सिर्फ हमला करता है, बल्कि उसे अपने पंजों में दबोचकर आसमान में उड़ भी जाता है.

बाज द्वारा मछली का शिकार करने के इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- एक ऑस्प्रे एक विशाल मछली को ले जाता हुआ, जिसे उसने पकड़ा था. मिर्टल बीच, एससी में फिल्माया गया. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 128k व्यूज मिल चुके हैं.

शिकार के बाद मछली को दबोचकर आसमान में उड़ा बाज

An Osprey carries away a giant fish he caught. Filmed at Myrtle Beach, SC. pic.twitter.com/GGH7L1xl3c

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 3, 2025