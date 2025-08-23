Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लॉर्ड्स में लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

London Spirit Women vs Southern Brave Women, 26th Match The Hundred Womens 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 26वां मुकाबला आज यानी 23 अगस्त को लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह सातवां मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में साउदर्न ब्रेव महिला की अगुवाई जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) कर रहीं हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की कमान चार्लोट डीन (Charlotte Dean) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में लंदन स्पिरिट महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

इस सीजन साउदर्न ब्रेव महिला ने छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. 24 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर हैं. इस सीज़न में नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने के लिए अच्छी लय में हैं. इस सीज़न में साउदर्न ब्रेव महिला की गेंदबाज़ी शानदार रही है, जबकि बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन योगदान दिया है.

दूसरी तरफ, लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने भी छह मैच खेले हैं. इस दौरान लंदन स्पिरिट महिला की टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली हैं. 16 अंकों के साथ लंदन स्पिरिट महिला की टीम चौथे पायदान पर हैं. लंदन स्पिरिट महिला का एनआरआर +0.270 है. आज का मुकाबला लंदन स्पिरिट महिला के लिए काफी अहम है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (LNS W vs SOB W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में लंदन स्पिरिट महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि लंदन स्पिरिट महिला बनाम साउदर्न ब्रेव महिला (LNS W vs SOB W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में साउदर्न ब्रेव महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन लंदन स्पिरिट महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.