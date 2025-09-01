Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? सिलहट में बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. जबकि, नीदरलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहीं हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें: Bangladesh vs Netherlands, 2nd T20I 2025 Live Toss And Scorecard: दूसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

यह दोनों देशों के बीच टी20 प्रारूप का पहला सीरीज हैं, इसलिए मैच को ऐतिहासिक माना जा रहा है. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. बांग्लादेश हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले पांच मैचों में चार जीत हासिल की हैं.

वहीं, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में नीदरलैंड्स की टीम भी इस सीरीज़ में बड़े इरादों के साथ उतरेगी. नीदरलैंड्स ने हाल के पांच टी20 मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की है. टीम का मकसद एशियाई दिग्गजों को उनके घरेलू मैदान पर हराकर बड़ा उलटफेर करना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs NED Head to Head Records)

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक छह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने पांच बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को महज एक जीत नसीब हुई है. इस सीरीज में नीदरलैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड मैच पर सट्टा बाजार गर्म (BAN vs NED Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (BAN vs NED Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में बांग्लादेश की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन नीदरलैंड की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.