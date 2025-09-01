Bangladesh vs Netherlands, 2nd T20I 2025 Live Toss And Scorecard: दूसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स(Photo credit: X @BCBTigers)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. जबकि, नीदरलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहीं हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें: UAE vs AFG, T20I Tri-Series 2025 3rd Match Live Streaming In India: संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

यह दोनों देशों के बीच टी20 प्रारूप का पहला सीरीज हैं, इसलिए मैच को ऐतिहासिक माना जा रहा है. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. बांग्लादेश हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले पांच मैचों में चार जीत हासिल की हैं.

वहीं, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में नीदरलैंड्स की टीम भी इस सीरीज़ में बड़े इरादों के साथ उतरेगी. नीदरलैंड्स ने हाल के पांच टी20 मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की है. टीम का मकसद एशियाई दिग्गजों को उनके घरेलू मैदान पर हराकर बड़ा उलटफेर करना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (BAN vs NED Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs NED 2nd T20I Playing XI Update)

🚨 Bangladesh won the toss and decided to bowl first. How reasonable is it to bowl today? 😶 Team XI: Tamim, Emon, Litton, Saif, Hridoy, Jaker, Shak Mahedi, Nasum, Taskin, Mustafizur, Sakib#BANvNED #Cricket pic.twitter.com/mgBdjXCf3K — ER Saif 🇧🇩 (@ERSaif14) September 1, 2025

बांग्लादेश (Playing XI): परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, महेदी हसन, तंज़ीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

नीदरलैंड्स (Playing XI): मैक्स ओडॉउड, विक्रमजीत सिंह, तेजा निदामानुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), शारिज़ अहमद, नोआ क्रॉस, सिकंदर जुल्फिकार, काइल क्लेन, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, डैनियल डोरम.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Scorecard)

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक छह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने पांच बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को महज एक जीत नसीब हुई है. इस सीरीज में नीदरलैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.