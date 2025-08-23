VIDEO: 'प्रयागराज एक्सप्रेस' में लड़की के साथ बैड टच! ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल ने रात में की शर्मनाक हरकत, फिर कान पकड़कर मांगने लगा माफी

Photo- @nishikantlive/X

Prayagraj Express Constable Molestation: दिल्ली से प्रयागराज जा रही 'प्रयागराज एक्सप्रेस' ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा में तैनात एक जीआरपी कांस्टेबल (GRP Constable) की शर्मनाक हरकत सामने आई है. ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल आशीष गुप्ता (Constable Ashish Gupta) पर यात्रा कर रही एक महिला यात्री से अनुचित तरीके से छेड़छाड़ (Molestation in Train) करने का आरोप है. लड़की ने हिम्मत दिखाई और इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कांस्टेबल कान पकड़कर और हाथ जोड़कर लड़की से माफी मांग रहा है. वह बार-बार अपनी नौकरी बचाने की भी गुहार लगाता दिख रहा है. इस दौरान ट्रेन में मौजूद महिलाएं और यात्री ने उसे जमकर डांट लगा रहे हैं.

'प्रयागराज एक्सप्रेस' में कांस्टेबल की शर्मनाक हरकत

दिल्ली से प्रयागराज जा रही ट्रेन में GRP सिपाही आशीष गुप्ता ने ड्यूटी के दौरान सीट पर सो रही एक लड़की के साथ बैड टच की। पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर वीडियो बना लिया, जिसमें सिपाही कान पकड़कर माफी मांगते हुए साफ नज़र आ रहा है। आरोपित सिपाही को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। pic.twitter.com/niIuAsj5MY — निशीकांत त्रिवेदी 🇮🇳 (@nishikantlive) August 23, 2025

14 अगस्त की रात में हुई थी घटना

जानकारी के अनुसार, यह घटना 14 अगस्त की रात की है जब महिला यात्री अपनी आरक्षित सीट (Reserved Seat) पर सो रही थी. तभी आरोपी कांस्टेबल वहां पहुंचा और महिला को गलत तरीके से छूने लगा. जब महिला की नींद खुली तो उसने शोर मचाया और तुरंत अपना मोबाइल निकालकर पूरी हरकत रिकॉर्ड कर ली.

कांस्टेबल आशीष गुप्ता हुआ निलंबित

इसके बाद पीड़िता ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा ने कांस्टेबल आशीष गुप्ता को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है. एसपी का कहना है कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स लगातार कांस्टेबल की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला पुलिसकर्मी ही गलत हरकत करेगा, तो यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी.

यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

फिलहाल, जीआरपी विभाग ने आरोपी कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस घटना ने पुलिस व्यवस्था और ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.