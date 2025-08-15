Fact Check: क्या सच में प्रयागराज में नदी का ब्रिज टूटा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो है फेक

Credit-(FB )

Fact Check: सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो वायरल होते है. कभी कभी ये वीडियो सच होते है और कभी कभी ये वीडियो एआई से बनाएं हुए होते है. लोग बिना सोचे समझे ऐसे वीडियो को शेयर करते है और जिसके कारण लोगों में गलतफहमी फैल जाती है और एक भ्रम पैदा हो जाता है.ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है की एक लोहे का ब्रिज है, जिसपर काफी लोग खड़े है और नीचे उफनती हुई नदी है और अचानक से ब्रिज गिर जाता है और इसके साथ सैकड़ों लोग भी नदी में डूब जाते है. इस वीडियो में दावा किया गया है कि ये घटना प्रयागराज की है.

जबकि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है और ये एआई से बनाया हुआ है. इस वीडियो को फेसबुक पर Alex Khan नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:FACT CHECK: क्या प्रयागराज में बाढ़ की वजह से कोई पुल टूट गया? जानिए वायरल दावे का असली सच

एआई से बनाएं वीडियो को प्रयागराज के नाम से किया जा रहा है शेयर

वायरल वीडियो ने फैलाई अफवाह

दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक पुल अचानक टूट गया और उस पर मौजूद लोग पानी में गिर गए। यह वीडियो कई यूजर्स ने भयावह वास्तविक घटना के रूप में पेश किया, जिससे लोगों में चिंता फैल गई.

फैक्ट चेक टीम की जांच में खुला राज

पीटीआई की फैक्ट चेक डेस्क ने इस वीडियो की सच्चाई पता करने के लिए जांच शुरू की.InVid टूल की मदद से वीडियो के अलग-अलग फ्रेम निकाले गए और Google Lens पर खोज की गई.नतीजे में सामने आया कि यही वीडियो पहले भी अन्य अकाउंट्स पर समान दावों के साथ डाला गया था.जब टीम ने प्रयागराज में पुल गिरने की घटना को लेकर इंटरनेट पर खोज की, तो ऐसी किसी घटना की कोई पुख्ता खबर नहीं मिली. अगर यह सच होता, तो स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया में इसकी व्यापक कवरेज होती.

AI तकनीक से बनाया गया दृश्य

वीडियो को बारीकी से देखने पर इसमें कई गलतियां नजर आई. जैसे पुल के गिरने की हरकत बहुत कृत्रिम लग रही थी और पूरी फुटेज में एक अत्यधिक चमक दिखाई दे रही थी, जो आमतौर पर एआई विजुअल्स की पहचान है. Cantilux नामक AI डिटेक्शन टूल से जांच करने पर भी इसमें AI की भारी मौजूदगी पाई गई.

फेक वीडियो को शेयर करने से बचे

सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का ऐसा वीडियो सामने आता है. जो काफी अजीब हो तो उसको शेयर करने से पहले एक बार जरुर जांच ले. जिससे की दुसरे लोगों में गलतफहमी न पहुंचे.